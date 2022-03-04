Lüks otelde sır ölüm

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EBRU Cızdan (40) ve Özgür A. (35), Almanya Hamburg’ta birlikte yaşıyordu. Bir çocukları vardı. 25 Şubat günü İstanbul’a gelen çift, Ortaköy, Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki lüks bir otelin 7. katındaki bir odaya yerleşti.

İddiaya göre, sık sık tartışan çift, önceki gün akşam saatlerinde otelin yakınındaki bir gece kulübüne gitti. Burada aralarında bir tartışma başladı. Yaşadıkları tartışmanın ardından gece kulübünden çıkan çift, kaldıkları otele geldi. Burada lobide de tartışmaya devam eden çift, odalarına geçti. Dün saat 01.00 sıralarında da 7. kattaki odanın balkonundan Ebru Cızdan aşağı düştü. Beton zemine düşen Ebru Cızdan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen Ebru Cızdan hayatını kaybetti.

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YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ VAR

Otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri, çizikler ve yaralar bulunan ve alkollü olduğu belirtilen Özgür A.’yı gözaltına aldı.

Otel görevlileri, Ebru Cızdan ve Özgür A.’nın gece yarısı otele geldikleri sırada lobide aralarında sert bir tartışma yaşandığını gördüklerini söyledi. Otelin içindeki ve bulunduğu sokaktaki kamera görüntüleri toplandı. İncelenen görüntülerde iddiaya göre, Özgür A. yaşanan tartışmayla birlikte Ebru Cızdan’ı sürükleyerek odaya soktu. Düşmeden 5 saniye sonra da Özgür A. balkonda görüldü. Beşiktaş polisi olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.



5 SANİYEDE BALKONDA

Ebru Cızdan’ın 7. kattaki odanın balkonundan düşmesinden 5 saniye sonra Özgür A. balkonda görüldü. Özgür A. daha sonra da hızlı adımlarla odadan çıktı.