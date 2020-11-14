Lüks otelde kabusu yaşatmıştı! Zanlı tutuklandı

Bir organizasyon şirketinin çalışanı olan Kübra C., lüks bir otelin odasında dehşeti yaşadı. Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Bir düğün organizasyonu esnasında, şirket çalışanı olan genç kadın firma sahibi Mustafa Y. tarafından önce asansörde, sonra da otel odasında cinsel tacize uğradı.

OTEL ÇALIŞANLARI SAYESİNDE KURTULDU

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, patronu tarafından cinsel tacize uğrayan genç kadın tacizden kaçmaya çalışırken bu kez Mustafa Y. tarafından odaya sürüklendi. Otel çalışanlarının ikili görmesinin ardından toparlanan Mustafa Y., genç kızı bırakınca yaşadığı şokla karakola giden Kübra C., sapık yöneticisi hakkında şikayetçi oldu.

"HERKES İŞİNİ KAYBETMEMEK İÇİN SUSMUŞ DURUMDA"

Genç kız yaşadığı travmanın etkisiyle sosyal medya hesabından da şu şekilde paylaşım yaptı: "Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."



TUTUKLANDI

Genç kadının şikâyetinin ardından Mustafa Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Y. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ifadesinde alkollü olduklarını iddia etti. Otelde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri de inceledi. Güvenlik kamerası görüntüleri genç kızın ifadesini doğrulayınca şüpheli Mustafa Y., hakkında 'Basit Cinsel Saldırı', Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında 25,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.