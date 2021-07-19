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Gündem
Bülent SARIOĞLU/ ANKARA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lüks kampçılık dönemi başlıyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Lüks kampçılık dönemi başlıyor

Meclis, yasama yılının finalini Turizmi Teşvik Yasası’ndaki değişikliklerle yaparken düzenlemeye göre, turizm merkezlerindeki Hazine arazilerinde ücretsiz girişli günübirlik yeni tesisler yapılacak.

Bu amaçla lüks kampçılık turizm türünün altyapısı oluşturulacak. Kıyı Yasası’na uygun olmak şartıyla, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılacak. Yasal şart olarak bu tesisler, “çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak doğal ekosisteme uygun” olacak.

Kültür ve turizm bölgelerinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, onaylama ve tadil etme yetkisi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alındı. Bu alanlardaki her ölçekteki plan teklifleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak. Turizm Bakanlığınca uygun görülen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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