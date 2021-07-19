Lüks kampçılık dönemi başlıyor

Bu amaçla lüks kampçılık turizm türünün altyapısı oluşturulacak. Kıyı Yasası’na uygun olmak şartıyla, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılacak. Yasal şart olarak bu tesisler, “çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak doğal ekosisteme uygun” olacak.

Kültür ve turizm bölgelerinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, onaylama ve tadil etme yetkisi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alındı. Bu alanlardaki her ölçekteki plan teklifleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak. Turizm Bakanlığınca uygun görülen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

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