Lüks gemiyle evlere servis

Genel merkezi ABD’de bulunan dünyanın en büyük cruise firmaları arasında yer alan Carnival, çalışanları için büyük bir operasyona imza attı. Dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle uçuşlar durdurulunca, gemi çalışanları da çeşitli ülkelerde çalıştıkları cruise gemilerinde beklemek zorunda kaldı. Virüs nedeniyle yolcu alamayan cruise gemilerindeki çalışanlar da şirketler için maddi bir yük oluşturmaya başladı. Bir an önce evlerine gitmek isteyen çalışanlar için ise çözüm gemi yolculuğunda bulundu. Uçaklar çalışmadığı için ülkelerine dönemeyen ve farklı ülkelerden olan gemi çalışanları, cruise gemileri ile ülkelerine götürülmeye başladı. Kimi Akdeniz’den Güney Amerika’ya giderken, bazıları Uzak doğuya doğru yol almaya başladı. Miami’den kalkan bazı gemiler de Endonezya, Çin, Japonya ve Filipinlere giderken, bunlar içinde dikkat çeken ise içinde Türklerin de çalıştığı bir gemi oldu.

4 BİN KİŞİLİK GEMİ

ABD’li Carnival Cruise’un mart ayından bu yana ABD’de bulunan Carinaval Magic isimli gemisini yaklaşık 1600 çalışanı ile birlikte 4 Mayıs’ta yola çıkardı. Yaklaşık 4 bin kişilik lüks yolcu gemisi bu kez çalışanları için uzun bir yolculuğa çıktı. 1600 çalışanı olan gemide 36 Türk mürettebat bulunurken, gemi önceki akşam okyanusu aşarak Cebelitarık boğazından geçti. Geminin ilk durağı ise Hırvatistan’tan Dubrovnik olması bekleniyor. Sonraki durağı Yunanistan Atina olacak geminin ise 27 Mayıs’ta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Hürriyet olarak, 36 Türk çalışanı için Türkiye’ye gelen Carnival Magic’te bulunan bazı çalışanlara ulaştık. Onlarla yolculukta yaşananları konuştuk.

GEMİDE KARANTİNA ÖNLEMİ

Medyaya konuşma izinleri olmadığı için isimlerini kullanamadığımız çalışanlar, çok ilginç ayrıntıları Hürriyet ile paylaştı. 4 Mayıs’ta Florida’dan yola çıkan gemide bulunan bir Türk personel, Hürriyet’e şunları söyledi: “Uzun süredir pandemi nedeniyle gemide kalıyorduk. Sonrasında bizi evlerimize yani ülkelerimize bırakacaklarını söylediler. Yolculuğumuz 4 Mayıs’ta başladı. Ancak koronaya karşı çeşitli güvenlik önlemleri alınmıştı. Bu önlemler kategorilendirilmişti. İlk olarak ‘Level 4’ olarak adlandırılan güvenlik tedbiri ile başladık. Burada çalışanların odalarından çıkmasına izin verilmiyordu. Yemekler bile odaya getiriliyordu. Sonrasında hastalıkla ilgili problem çıkmayınca ‘Level 3’ kategorisine geçildi. Bu kategoride odalardan sınırlı çıkışlara izin veriliyordu. Yemekler restoranda yeniyor, güvertede 1 saat hava alınmasına izin veriliyordu. Ancak Cebelitarık’tan geçtikten sonra ‘Level 2’ kodlu güvenlik prosedürüne geçildi. Level 2’de çalışanların güverteye çıkmasına sosyal mesafeye uymak kaydıyla izin veriliyor. Gemide herhangi bir hastalık çıkmadığı için ‘Level 2’ şartlarına izin verildi.”

ÇALIŞMADAN 1200 DOLAR

Yaklaşık 7 aydır denizlerde olduğunu belirten bir başka Türk çalışan, “Mart ayında salgın yayılınca cruise gemileri çalışamaz hale geldi. Sonrasında ülkeler bir bir uçuşları durdurunca biz de gemilerde kaldık. Ancak bu süreçte şirkete ciddi bir maliyet olduk. Çalışmasak bile bize ayda 1200 dolar ödeme yapmak zorundalar. Carnival’ın 100’den fazla gemisi var. Bir gemide en az 1500 çalışan olduğunu düşünürseniz, maaş ödemek yerine evlerine götürmek daha az maliyet oluşturuyor. Biz de bundan memnunuz çünkü aylardır denizdeyiz ve evimize gitmek istiyorduk” dedi.

AYLIK KAZANÇLARI 10 BİN DOLAR

Bu kez başka bir personel ile konuşuyoruz. Gemide Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Ukrayna gibi birçok ülkeden personel bulunduğunu söyleyen gemi çalışanı, gemideki Türk vatandaşlarının, barmen, müdür, garson, oda servisi, müzisyen, casino görevlisi gibi alanlarda hizmet verdiğini söyledi. Çalışan, “Normal zamanlarda elimize geçen para bahşişlerle birlikte 5 ile 10 bin dolar arasında değişiyor. Ancak gemi çalışmadığı dönemlerde imzaladığımız kontrat gereği 1200 dolar maaş alıyoruz” diye konuştu.

VİRÜS TESTİ ŞARTI

Türkiye'de henüz hangi limana geleceklerinin netleşmediğini söyleyen başka bir Türk çalışan ise, “İstanbul’a gideceğimizin bilgisi verildi. Eğer İstanbul olursa gideceğimiz limanın Galataport olacağı söylendi. Eğer İstanbul’a yanaşma izni verilmezse İzmir’e de gidebiliriz. Koronavirüs testi yapılması şartıyla gemiden inmemize izin verilecek. Umarım bir sorun yaşamandan ülkemize ve ailemize kavuşuruz” dedi. Uzun süredir inşaası devam eden Galataport eğer koronavirüs süreci yaşanmasaydı ilk cruise gemisini 5 Nisan’da ağırlayacaktı. Virüs nedeniyle bu gemi İstanbul’a gelemedi. Türk çalışanları için Türkiye’ye gelen Carnival Magic isimli gemi Galataport’a yanaşırsa böylece Galataport da ilk cruise gemisini ağırlamış olacak.