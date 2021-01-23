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Ferhat EKİNCİ - DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 05:17 | Son Güncelleme:

Lüks dairesinde uyuşturucu üreten kişi gözaltına alındı

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Lüks dairesinde uyuşturucu üreten kişi gözaltına alındı
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Ankara’da lüks bir rezidanstaki evinde uyuşturucu düzeneği kuran Burak D., polis operasyonu ile gözaltına alındı. Burak D.’nin evinde yapılan aramalarda, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulmuş özel düzenek, bir miktar Hint keneviri ve 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent’te, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışmada, önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Batıkent’te bulunan bir lüks rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli Burak D.’nin evine yapılan baskında, odalardan birinde yapılan özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ve sera bulundu. Evde yapılan aramalarda 3 havalandırma fanı, bir ısıtıcı, bir lamba ile kurulan özel düzenekte yetiştirilmiş bir miktar kök Hint keneviri ve 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Burak D., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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