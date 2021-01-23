Lüks dairesinde uyuşturucu üreten kişi gözaltına alındı

Başkent’te, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışmada, önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Batıkent’te bulunan bir lüks rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.



Şüpheli Burak D.’nin evine yapılan baskında, odalardan birinde yapılan özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ve sera bulundu. Evde yapılan aramalarda 3 havalandırma fanı, bir ısıtıcı, bir lamba ile kurulan özel düzenekte yetiştirilmiş bir miktar kök Hint keneviri ve 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Burak D., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.