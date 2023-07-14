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Lüks ciple gelip kuyumcudan 2 milyonluk altın çaldılar

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#İstanbul#Kağıthane#Kuyumcu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 09:16

Kağıthane’de maskeli 4 kişi, lüks ciple geldikleri kuyumcu dükkanına girdi, 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıklar giren maskeli hırsızlar altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

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Soygun, saat 02.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı. İçeri giren soyguncular, kısa sürede tezgahın arkasında ve çekmecelerde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarını alarak geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

Lüks ciple gelip kuyumcudan 2 milyonluk altın çaldılar



SOYGUNU YOLDAN GEÇEN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖRDÜ

Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken dükkan sahibine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.

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Lüks ciple gelip kuyumcudan 2 milyonluk altın çaldılar



KEPENGİN ANAHTARINI KOPYALADILAR

Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede de kepengin zorlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan maskeli 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

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#İstanbul#Kağıthane#Kuyumcu

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