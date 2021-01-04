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DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 01:28 | Son Güncelleme:

Lüks cipini satmak için dün ilan vermişti! Tarlaya uçtu

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Lüks cipini satmak için dün ilan vermişti! Tarlaya uçtu
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan lüks cipin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, aracını satmak için dün internette ilan verdiği öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çavdarlı Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkiisinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki 34 SS 136 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Cipin sürücüsü H.D., kazadan yara almadan kurtuldu. H.D.’nin yapılan kontrolde 1,23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aracını 267 bin TL bedelle satmak için internette ilan verdiği öğrenilen H.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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