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Lüks cipe motosikletli saldırganlar ateş açtı

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#Bakırköy#Silahlı Saldırı#Cip
Lüks cipe motosikletli saldırganlar ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 09:14

İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda lüks bir cipe motosikletli saldırganlarca silahlı saldırı düzenlendi.

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Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu, İncirli mevkiinde meydana geldi. Erol Karakuş, aracını bir pastanenin önünde durdurdu. O sırada arkasından gelen motosikletli kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Karakuş ve araçtaki 3 kişi saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı, İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi.

 

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#Bakırköy#Silahlı Saldırı#Cip

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