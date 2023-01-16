Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lüks araçtan 1 milyon lira değerinde saat çaldılar

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Saat#Polis
Lüks araçtan 1 milyon lira değerinde saat çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 11:05

AVCILAR'da park halindeki otomobillerin içinde bırakılan değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Avcılar, Tahtakale Mahallesi, Ahmet Hamdi Tanpınar caddesi üzerinde park halinde duran lüks cipten kimliği belirsiz şüpheliler tarafından hırsızlık yapıldı. Polise başvuran aracın sahibi M.C., yan camı kırarak içeri giren hırsızların 1 milyon lira değerinde bir saat, 3 bin 500 lira nakit para ve flash belleklerin çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişilerin H.D.(27) ile Y.B.(35) olduğu tespit edildi.

Daha önceden benzer suçlardan 15 suç kaydı bulunan H.D. ile 13 suç kaydı bulunan Y.B. Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde başka bir araçla hırsızlık yapacakları otomobillerin yanına yanaşan şüphelilerin kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları görüldü.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin Avcılar ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen iki otodan hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Saat#Polis

BAKMADAN GEÇME!

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota