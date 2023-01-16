Lüks araçtan 1 milyon lira değerinde saat çaldılar

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Avcılar, Tahtakale Mahallesi, Ahmet Hamdi Tanpınar caddesi üzerinde park halinde duran lüks cipten kimliği belirsiz şüpheliler tarafından hırsızlık yapıldı. Polise başvuran aracın sahibi M.C., yan camı kırarak içeri giren hırsızların 1 milyon lira değerinde bir saat, 3 bin 500 lira nakit para ve flash belleklerin çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişilerin H.D.(27) ile Y.B.(35) olduğu tespit edildi.

Daha önceden benzer suçlardan 15 suç kaydı bulunan H.D. ile 13 suç kaydı bulunan Y.B. Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde başka bir araçla hırsızlık yapacakları otomobillerin yanına yanaşan şüphelilerin kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları görüldü.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin Avcılar ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen iki otodan hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.