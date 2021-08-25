Lüks araçla gelip hırsızlık yaptılar... Polisten operasyon

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Yatak odasında bulunan 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının çalındığını fark eden S.G., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemek üzere el koydu.

DÜN AKŞAM OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, hırsızlığı Kayseri'den Samsun'a lüks araçla geldikleri belirlenen Gülcan E. (34), Tuğba Ç. (31), Y.Ş.(17), Gamze M. (24) ve Şakir K'nin (32) gerçekleştirdiği tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan polis, şüphelileri dün akşam saatlerinde Terme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Araçta yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları, saatler ve kapı açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden Şakir K'nin, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü, kucağındaki çocuğa kapattırdığı görüldü.

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