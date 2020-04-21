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Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Lüks aracın içinde feci görüntüler! Dakikalarca sürdü...

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu.

Lüks aracın içinde feci görüntüler Dakikalarca sürdü...

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Lüks aracın içinde feci görüntüler Dakikalarca sürdü...

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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