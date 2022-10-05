Lüks araç yola çıkan ata çarptı! Sürücü yaralı, at ise öldü

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Göktürk mevkii, Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJ 3384 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken bir anda yola atlayan başıboş ata çarptı. Ata çarpan lüks araç kullanılamaz hale gelirken, kadın sürücü ise hava yastığının açılmamasına rağmen kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu. At ise olay yerinde telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle yoğun olan trafik aracın ve atın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.