Lüks araç park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durdu

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Kaza, bugün saat 14:30 sıralarında Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 07 ALU 007 plakalı Maserati araç, park halinde bulunan sırasıyla önce 07 HUJ 94 plakalı araca daha sonrasında ise 07 BUA 480 plakalı araca, son olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 MKE 07 plakalı otomobile çarpıp 10 metre gittikten sonra durabildi. Lüks marka otomobilin sağ tekerliği yerinden çıktı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, aracın dolmuş durakları önünde durması ise oluşabilecek bir facianın önüne geçmiş oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Lüks araç, olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.