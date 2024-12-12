Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı! Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'ta yaşandı. Gökhan Karabacak'a ait 42 VIP 902 plakalı BMW marka araç, evin önünde park halindeyken sigorta kutusundan kaynaklanan yangın nedeniyle alev aldı.

Mahalle sakinlerinin durumu araç sahibine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karabacak, aracın kendini kilitlemesi nedeniyle müdahalede zorlandı. Sağ arka camı kırarak içeri girmeye çalışan Karabacak, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi sayesinde araç küle dönmekten kurtarıldı ancak yine de yaklaşık 40 bin TL'lik hasar meydana geldi.

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“ALLAH BETERİNDEN KORUSUN”

Olay sırasında iş yerinde olduğunu belirten araç sahibi Gökhan Karabacak, “Arkadaşım arayıp arabadan duman çıktığını söyledi. İş yerimle evim arası 5 kilometreydi, hemen geldim. Kapı açılmıyordu, camları kırdık ama müdahale edemedik. Ardından itfaiyeyi çağırdık. Yangının sigorta kutusundan çıktığı anlaşıldı. Büyük bir hasar var, yaklaşık 40 bin TL zararımız var. Bu tür bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Aracı iki yıl önce Konya'dan almıştık. Allah beterinden korusun, canımıza gelmesin.”