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Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı! Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

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#Otomobil#Antalya#Lüks Otomobil
Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:05

Antalya'nın Kepez ilçesinde, park halindeki bir otomobilin sigorta kutusunda çıkan yangın, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'ta yaşandı. Gökhan Karabacak'a ait 42 VIP 902 plakalı BMW marka araç, evin önünde park halindeyken sigorta kutusundan kaynaklanan yangın nedeniyle alev aldı.

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Mahalle sakinlerinin durumu araç sahibine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karabacak, aracın kendini kilitlemesi nedeniyle müdahalede zorlandı. Sağ arka camı kırarak içeri girmeye çalışan Karabacak, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi sayesinde araç küle dönmekten kurtarıldı ancak yine de yaklaşık 40 bin TL'lik hasar meydana geldi.

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Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

“ALLAH BETERİNDEN KORUSUN”

Olay sırasında iş yerinde olduğunu belirten araç sahibi Gökhan Karabacak, “Arkadaşım arayıp arabadan duman çıktığını söyledi. İş yerimle evim arası 5 kilometreydi, hemen geldim. Kapı açılmıyordu, camları kırdık ama müdahale edemedik. Ardından itfaiyeyi çağırdık. Yangının sigorta kutusundan çıktığı anlaşıldı. Büyük bir hasar var, yaklaşık 40 bin TL zararımız var. Bu tür bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Aracı iki yıl önce Konya'dan almıştık. Allah beterinden korusun, canımıza gelmesin.”

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

Lüks otomobilin sahibi hayatının şokunu yaşadı Mahalleli haber verince geldi, araç kendini kilitlediği için müdahale edemedi

 

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#Otomobil#Antalya#Lüks Otomobil

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