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Lucca'ya gece yarısı kurşununda yeni gelişme! Yakalandılar

#İstanbul#Beşiktaş#Lucca

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü kafe Lucca'nın önünde meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kurşunlama olayını gerçekleştiren Can A. (26) ile yanındaki arkadaşı Mahmut B. (25) polis tarafından yakalandı. Şüpheli Can A. ifadesinde kurşunlama olayının o sırada kendisine küfreden bazı kişilere yönelik olduğunu mekanla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki ay öncesine kadar bu kafede çalıştığı ve kendi isteği ile ayrıldığı belirlendi.

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Bebek, Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan Lucca'da geçen Cumartesi gece yarısından sonra meydana gelen olayda mekan önünde bir kişi tabancasıyla çevreye kurşun yağdırmıştı. Olay sırasında İbrahim Yılmaz (48), Mehmet Kutul (31) ve Recep Vayız (37) ayaklarından vurularak yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı.

ŞÜPHELİLER MALTEPE'DE GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan otomobilin plakasının izini sürerek şüphelilere ulaştı. Olayı gerçekleştiren Can A. ile olay sırasında yanında bulunan ve otomobili kullanan Mahmut B., Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

POLİSTE İFADE VERDİ

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Poliste ifade veren Can A., daha önceden Lucca adlı mekanın mal alım bölümünde çalıştığını iki ay önce kendi istediği ile işten ayrıldığını söylediği belirtildi.

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Lucca’ya gece yarısı kurşunuLucca’ya gece yarısı kurşunuHaberi Görüntüle

"SALDIRI ESKİ İŞYERİME YÖNELİK DEĞİLDİ''

İşyeriyle arasında herhangi bir problemi olmadığını söyleyen şüphelinin, saldırının Lucca'ya yönelik olmadığını belirttiği öğrenildi. Olay öncesinde arkadaşı ile birlikte içki içtiklerini ve alkollü olduğunu söyleyen Can A. "Otomobilimizle Lucca'nın önüne geldiğimizde trafik sıkıştı. Kornaya basınca orada bulunan bazı gençler bize küfretmeye başladı. Küfretmeyi sürdürünce ben de onları korkutmak amaçlı ateş ettim. Daha sonra hızla kaçtık." dediği belirtildi.

HER ŞEYİNİ ATMIŞ

Şüphelinin olaydan sonra ateş ettiği silahı, nüfus cüzdanını ve cep telefonunu hatırlamadığı bir yere attığını söylediği belirtildi. Daha önceden bir kez polise geliş kaydı bulunan Can A. ile 4 kez polise geliş kaydı bulunan arkadaşı Mahmut B. işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Luccaya gece yarısı kurşununda yeni gelişme Yakalandılar

 

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