Lucca’ya gece yarısı kurşunu

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Polisin tespitine göre; Bebek’teki Lucca’da aralık ayında işten çıkarılan C.A. alacağı olduğunu iddia ediyordu. Birkaç gün önce mekâna gidip sorun çıkarmıştı. Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında yeniden gitti, eski mesai arkadaşları içeri girmesine engel oldu. Mekânın mesul müdürü İbrahim Yılmaz, C.A. ile görüşmek için dışarı çıktı. C.A. parasını isteyip bağırmaya başladı. Daha sonra silahını çekerek peş peşe ateş etti. Yılmaz ile mekân çalışanlarından Recep Vayıs ve kapıda çiçek satan Mehmet Putum yaralandı. C.A. otomobiline binerek kaçtı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 10 el ateş edilmesinin ardından Lucca’da büyük panik yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan eski çalışan C.A.’yı arıyor. Teoman ise mekândan en son çıkan kişi oldu. Koşar adım arabasına binen şarkıcı soruları yanıtsız bıraktı.