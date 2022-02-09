Lucca saldırganı yakalandı

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Geçtiğimiz cuma gecesi saat 01.30 sıralarında, İstanbul Bebek’teki Lucca’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden, saldırganın daha önce mekânda komi olarak çalışan Can Aydın (26) olduğunu tespit etti.

Silahlı saldırıdaki otomobili de Mahmut Balkış’ın (25) kullandığı anlaşıldı. Ekipler, önceki akşam Maltepe’de Aydın ve Balkış’ı gözaltına aldı. Can Aydın, “Mekânla bir sorunum yok. Alkol aldık araçla geçerken kornaya bastık, küfür ettiler. Korkutmak için rastgele ateş ettim. Sonra binip kaçtık” dedi. Bir suç kaydı olan Aydın ve Balkış, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.