×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Lübnanlı vatandaşlar ülkelerini terk ediyor: İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Lübnan#Göçmen
Lübnanlı vatandaşlar ülkelerini terk ediyor: İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 15:23

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırmasının ardından Beyrut'ta bulunan Lübnan vatandaşlarının ülkeden kaçışları başladı. Uçakla İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor.' dedi.

Haberin Devamı

İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı. Güvenlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un seferlerini iptal ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vatandaşlar, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gidiyor.

'İNSANLAR DEHŞET İÇERİSİNDE OLUP BİTENİ İZLİYOR'

İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lübnanlı vatandaşlar, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.

Haberin Devamı

Lübnanlı vatandaşlar ülkelerini terk ediyor: İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor

'LÜBNAN'IN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORUZ'

Beyrut'a yaşanan olaylardan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Lübnanlı gazeteci Lina jihaab, “Son yaşanan olaylardan sonra Beyrut'ta durum iyi değil. Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var. Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Lübnan#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!