Lübnanlı öğretmen ölü bulundu

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Yunan arkadaşı M.Y.E. ve avukat arkadaşı T.E.K. ile birlikte kutlamaya karar verdiler. T.E.K.’nın İstanbul Sarıyer’deki evinde toplanan Ghali, M.Y.E. ve T.E.K., kutlamada iddiaya göre kokain kullandı ve içki içti. Gecenin ilerleyen saatlerinde de evde uyudular.



EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



T.E.K. ve M.Y.E., sabah uyandıklarında evin salonunda Ghali’yi hareketsiz yatarken buldu. Ghali’nin nefes almadığını fark eden ikili sağlık ekipleri ve polisi aradı. Sağlık ekipleri eve gelerek yaptıkları incelemede Ghali’nin hayatta olmadığını belirledi. Ghali’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, T.E.K.’yi ‘uyuşturucu kullanmaya yer ve imkân temin etmek’ten gözaltına aldı. T.E.K. ifadesinde, “Uyuşturucu kullanarak eve geldi. Evde de kullanmaya devam etti. Sabah öldüğünü fark ettim” dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan T.E.K. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.