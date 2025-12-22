×
'Lübnanlı Murat'tan Yunanistan uyruklu kadına aşk tuzağı! İkna etmek için döviz bürosuna götürmüş

#İstanbul#Sahte Para#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 15:13

İstanbul’da kendisini çevresindekiler 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan İsmail D.(47) birliktelik yaşadığı Yunanistan uyruklu Eleni M.'yi(60) dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gerçekte Hataylı ve adının İsmail olduğu öğrenilen şüphelinin, sözde dolara çevirmek için kadından aldığı 60 bin Euro paranın karşılığı olarak sahte 70 bin dolar getirdiği öğrenildi. Şüpheli İsmail D. tutuklandı.Diğer yandan tutuklanan İsmail D.'nin Eleni M.'yi 70 bin doların sahte olmadığına ikna etmek için döviz bürosuna götürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. 

İstanbul’da polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu. Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi; ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim" dedi. 

Lübnanlı Murattan Yunanistan uyruklu kadına aşk tuzağı İkna etmek için döviz bürosuna götürmüş

İKNA ETMEK İÇİN DÖVİZ BÜROSUNA GÖTÜRMÜŞ 

Diğer yandan Eleni M. ile İsmail D.'nin döviz bürosundaki görüntüleri ortaya çıktı. Eleni M.'den aldığı 60 bin Euro karşılığında 70 bin dolar getiren İsmail D.'nin bu paraların sahte olmadığını kanıtlamak için kadını döviz bürosuna götürdüğü ortaya çıktı. Görüntülerde Eleni M.'yi ikna etmek isteyen İsmail D.'nin el çabukluğuyla sahte dolarlar yerine cebinden çıkardığı dövizi bozdurmak için görevliye uzattığı anlar görülüyor. Daha sonra İsmail D. ve Eleni M. döviz bürosundan ayrılıyor. 

Lübnanlı Murattan Yunanistan uyruklu kadına aşk tuzağı İkna etmek için döviz bürosuna götürmüş

POLİSTE 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.’yi dolandıran kişiyi takibe aldı. 'Lübnanlı Murat' olarak tanınan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 'Lübnanlı Murat' ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi.Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

