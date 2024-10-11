Lübnan’dan Türkiye'ye 351 yolcu daha geldi

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İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 6’ncı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 351 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Deniz yoluyla Lübnan’ı terk edip Mersin’e gelen sivillerin sayısı 2 bin 100 oldu. (DHA)