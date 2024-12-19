Lübnan’dan konuk... Suriye’de yeni dönem

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Lübnan’da 1 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. 4 binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Üstelik bu İsrail’in Lübnan’a ilk saldırısı değil. Gelinen noktada Lübnan’ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan’ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür. Bugün yaptığımız istişareleri bu arka plan ışığında gerçekleştirdik. İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir.

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Bugünkü görüşmelerimizde bu iş birliğimizin geliştirilmesi noktasında atabileceğimiz adımları ele aldık. Aziz kardeşimle Suriye’deki gelişmeleri de değerlendirdik. Suriye’de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye’nin iki önemli komşusu olarak, birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye’deki kargaşanın sıkıntısını 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Suriye’nin yeniden imarıyla günlük yaşamın şekillenmesi önceliğimizdir.”

HER KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ

-Cumhurbaşkanı “Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur” mesajı verdi: “Türkiye, Suriye halkının yanında duracak ve gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bu dönem birlik içinde karşılıklı uzlaşı ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Türkiye ve Lübnan olarak ortak hedefimiz Suriye’yi yeni bir şevk ile ayağa kaldırmaktır. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var.”