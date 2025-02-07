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Lübnan’dan İsrail’e geçerken öldürülen 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk, son yolculuğuna uğurlandı

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#Çınar Alp Baydenk#Lübnan#İsrail
Lübnan’dan İsrail’e geçerken öldürülen 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:09

Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk (33), memleketi Samsun’da toprağa verildi.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 2 çocuk babası Çınar Alp Baydenk, iş arkadaşları Sezer Özdemir ve Hüseyin Kaya ile bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacakları için bu ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'nda buluşarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak'ta yaya olarak Lübnan'dan İsrail’e geçmeye çalışan 3 arkadaşın canlı konum bağlantısı kesildi ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısında öldüğü öğrenildi.

Çınar Alp Baydenk’in cenazesi Samsun’un Ayvacık ilçesine getirildi. Baydenk’in cenazesi, Kazancılı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Lübnan’dan İsrail’e geçerken öldürülen 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk, son yolculuğuna uğurlandı

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Çınar Alp Baydenk’in babası Mehmet Baydenk, “Alacakları için gitmişlerdi, üzerlerinde ne kimlikleri ne de cüzdanları vardı. Biz ilerleyen tüm süreci devletimize bıraktık. Kimin ne ceza çekmesi gerekiyorsa çekmesini istiyorum. Bu, çok kötü bir durum. Böyle olmasını istemezdik” dedi.

Lübnan’dan İsrail’e geçerken öldürülen 3 Türk’ten Çınar Alp Baydenk, son yolculuğuna uğurlandı

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#Çınar Alp Baydenk#Lübnan#İsrail

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