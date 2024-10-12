Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz

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Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları koordinesinde yürütülen tahliye operasyonunda, TCG Bayraktar 588, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye’ye getirdi.

Türkiye böylece, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından Lübnan’dan tahliye edilmek için başvuruda bulunan 966 vatandaşını Türkiye’ye sağ salim ulaştırmış oldu.

Yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından Mersin’e gelerek yolcularını indiren gemiler daha sonra limandan ayrıldı. Hasta ve yaşlıların gemiden indirilmesine askerler eşlik etti. Gemiden inenlerden yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslere bindirilerek limandan götürüldü.

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Mersin Limanı’na inen yaşlı ve hastalarla çocuklu kadınlara askerler yardım etti.