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Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz

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#Lübnan#Türk Vatandaşları#Tahliye
Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

Beyrut’tan yola çıkan TCG Bayraktar’ın ardından TCG Sancaktar da önceki gece 02.00 sularında Mersin Limanı’na ulaştı.

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Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları koordinesinde yürütülen tahliye operasyonunda, TCG Bayraktar 588, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye’ye getirdi.

Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz

Türkiye böylece, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından Lübnan’dan tahliye edilmek için başvuruda bulunan 966 vatandaşını Türkiye’ye sağ salim ulaştırmış oldu.

Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz

Yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından Mersin’e gelerek yolcularını indiren gemiler daha sonra limandan ayrıldı. Hasta ve yaşlıların gemiden indirilmesine askerler eşlik etti. Gemiden inenlerden yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslere bindirilerek limandan götürüldü.

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Lübnan’dan ikinci gemi gece 2’de geldi... Vatanınıza hoş geldiniz
Mersin Limanı’na inen yaşlı ve hastalarla çocuklu kadınlara askerler yardım etti.

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#Lübnan#Türk Vatandaşları#Tahliye

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