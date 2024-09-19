Lübnan’daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması… 'TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor'

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Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili başlatılan sürecin ise devam ettiğini söyledi. “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır” diyen kaynaklar, “Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” dedi.

LÜBNAN’DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz.

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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.

İRAN’IN 2 MİLYON GÖÇMENİ GERİ GÖNDERECEĞİNE DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye’ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:“Sınır dışı etme; bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye’ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran’ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.”

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SON 1 HAFTADA 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 50, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17 / Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirildi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalandı, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76.989’a yükseldi. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram (93 bin 192 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail; Filistin halkına yönelik acımasız, topyekûn ve orantısız eylemlerini sürdürmektedir. Tüm dünya, İsrail’in Filistin’de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır. İsrail’in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükûnetin tesisi Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür. Uluslararası topluma; Filistin Devleti’nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Eylül’de başlayan Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim’e kadar devam etmektedir.”