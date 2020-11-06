Lübnan eski Dışişleri Bakanı ABD'ye meydan okudu

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil, Twitter hesabından ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasına dair yaptığı açıklamada, "Ne yaptırımlar beni korkutur ne de sözler beni cezbeder. Kendim için Lübnan'ı feda etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



Lübnan medyasında da Basil'in söz konusu yaptırımlara ilişkin 8 Kasım Pazar günü açıklamalarda bulunacağı yönünde haberler yer aldı.



ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.



Açıklamada, Bakanlığın, Basil'e ait ABD'deki tüm varlıklarını dondurduğunu, bununla birlikte dolar cinsinden işlem yapan Lübnan bankalarından ülkedeki tüm varlıklarını da dondurmalarını istediği ifade edildi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etti.



Şii Emel Hareketi mensubu eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile Hristiyan Marada Partisi mensubu eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle 8 Eylül'de ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmıştı.