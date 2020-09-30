LPG tankından 4,6 kilo esrar çıktı
AFYONKARAHİSAR’da polisin uygulamasında durdurulan bir otomobilin LPG tankına saklanmış 4 kilo 600 gram esrar maddesi narkotik köpeği ’Zela’ tarafından tespit edilerek, bulundu.
Afyonkarahisar- Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, özel eğitimli narkotik köpeği ’Zela’nın da yardımıyla araçta arama yaptı. Zela’nın bagajdaki LPG deposuna tepki vermesi üzerine, ekipler depoyu açtı. Deponun içine gizlenmiş vaziyette 4 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü Mazlum G. ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan gözaltına aldı.
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