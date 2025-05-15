Lozan Park’ta Lozan tepkisi

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Partisinin Grup toplantısını Meclis yerine dün Lozan Park’ta gerçekleştiren Dervişoğlu, çok sayıda partilinin katıldığı açık hava toplantısında özetle şunları kaydetti:

TAPU SENEDİMİZ

“Tapu senedimiz olan Lozan’ı ret ve inkâr ederek, Türkiye’yi işgalci ve soykırımcı ilan eden, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset yapma hakkı isteyen, Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit etmeye kalkışan bu canilerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz? Hangi emellerinden vazgeçmişler? Yıkım sürecine asla izin vermeyeceğiz. Af, reform, değişim diyerek hazırladıkları tezgâhın son ürünü de bunların anayasası olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silah bırakıyorum derken, Türk devletini mağlup ilan edip, tapu senedine savaş açıyorlar. Milletimizden de alkış bekliyorlar. Göremedikleri şu; alkışla değil, sandıkta tokatla karşılaşacaklar, tokatla. 19 Mayıs’a 5 gün kala buradayız. Sanmayın ki 1919’da atılan adım bugün atılmayacaktır. Binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı her zaman vardır.”