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Lozan mesajı: Dünyada etkili bir güç olma yolundayız

Güncelleme Tarihi:

#Lozan Barış Antlaşması#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazi Mustafa Kemal
Lozan mesajı: Dünyada etkili bir güç olma yolundayız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, işbirliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıldönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum.”  

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#Lozan Barış Antlaşması#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazi Mustafa Kemal

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