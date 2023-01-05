Lozan iddiaları... Espri sandım

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Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop şunları söyledi:

ÇOK TARAFLI

“Bunları ilk duyduğum zaman espri gibi anladım. Şimdi iki şey önemli; bir kere Lozan Antlaşması süreli bir anlaşma değil. Hani ‘100 yıl doldu, bitecek’ bir anlaşma değil ve çok taraflı bir anlaşma. Birçok ülkenin dahil olduğu bir anlaşma. Bir kere süre meselesi söz konusu değil, anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak durum. Çünkü malumunuz, Meclis’i yakın takip ediyorsunuz; bir anlaşma yapıldığı zaman o anlaşma ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, buna kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek. Gizli bir hüküm olamaz uluslararası anlaşmalarda.

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GİZLİ ANLAŞMA DEĞİL

Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir, anlaşma metninden değildir. Böyle bir şey değil. Yani süreli de değil, bir gizli anlaşması da olamaz uluslararası anlaşmanın, Lozan’ın da yok. İşte böyle eksantrik tarih yorumları yapanlar var. Bu kadar çok ülkelerin hükümetlerinin imzaladığı, parlamentolarına giden, oralarda görüşülen anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir? Gizli madde olduğu iddia edilen bir şeyler varsa da bunlar anlaşma değildir, anlaşma hükmü olamaz sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu gayet lüzumsuz bir tartışma ama devam ettiğine göre biz de bir şeyler söyleyelim.”