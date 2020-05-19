Low Ne Demek? Low Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede pek çok farklı kelime gündelik yaşamın parçaları arasındadır. Bu doğrultuda İngilizce üzerinden Türkçe karşılık olarak low kelimesinin anlamı, ‘alçak, yüksek olmayan’ biçiminde karşılık geliyor.

Low Ne Demek?

Aslına bakılırsa İngilizce Low kelimesi kurulacak olan cümle ve anlama bağlı olarak pek çok değişik seçenek üzerinden değerlendirilir. Ancak genel olarak Türkçe karşılığı, ‘Alçak, yüksek olmayan ya da yavaş’ biçiminde öne çıkıyor. Sıfat olarak kullanılan bu kelimeyi bir örnekle açıklamak mümkün.

‘’This river is getting low.’’

Bu cümle nehrin gittikçe alçaldığını anlatmaktadır. Zaman içerisinde tamamen kuruyacağı gibi bir anlam çıkarmak mümkündür. Bu gibi pek çok değişik yapı üzerinden low kelimesini alabilir ve kullanabilirsiniz. Genelde İngilizcede kelimeler birden fazla anlama sahip olarak cümleye göre değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda sürekli olarak low kelimesi ile farklı cümleler kurarak durumu çok daha iyi anlayabilirsiniz.