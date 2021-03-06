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Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Loto talihlisi çekini aldı

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Loto talihlisi çekini aldı

4 Mart Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde, 17 milyon 160 bin 150 TL’lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

4 Mart Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde, İstanbul’un Üsküdar ilçesinden bir talihliye 17 milyon 160 bin 150 TL’lik ikramiye isabet etti.

SİSAL ŞANS'TAN AÇIKLAMA: HERKESİN ŞANSI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. İkramiye kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka müdürü ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

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