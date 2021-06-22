LÖSEV'in hayat bağları

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezen’in “hayalim” dediği Hayat Bağı Evleri projesinin ilki Ankara’da açıldı. İlk Hayat Bağı evinde 4’ü suit 35 oda bulunuyor. Suit odalar eşli ya da iki çok yakın arkadaşın kalacağı şekilde dizayn edilmiş. Hayat Bağı Evleri’nin temel amacı, misafirlerin koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sağlıklarını koruyabilmeleri. Doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, spor ve yoga eğitmenleri ile sanat yönetmenlerinin de görev alacağı Hayat Bağı Evleri’nden alınacak ücretle, Türkiye’nin dört bir yanına yeni evler yapılması planlanıyor.

HIZLA YAŞLANIYORUZ

Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığını anlatan LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, projeyle ilgili şunları söyledi: “COVID-19 özellikle 65 yaş üzerindeki toplumda kalp, akciğer, kas ve iskelet sistem hastalıklarını arttırdı. Proje sayesinde yaşlılarımızın hem yüzü gülecek hem de çocuklara tecrübelerini ve önemli değer yargılarını öğretecek. Çocuklarımız da onlara neşelerini ve yaşam enerjilerini aktaracaklar.”

YAŞAM SİGORTASI GİBİ...

Birincisi Ankara Tulumtaş’ta açılan LÖSEV Hayat Bağı Evleri’nde, 60 yaş üstü misafirler kalacak. Dr. Üstün Ezer, “Yemyeşil kocaman bir bahçede trafikten uzak, kuş sesleri ve bol oksijenli bir ortamda açılan evimiz misafirlerimizin yaşam sigortası olacak” dedi.

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