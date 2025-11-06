LÖSEV'den Lösemiye karşı turuncu farkındalık seferberliği: 'Umut varsa iyileşme de vardır'

Haberin Devamı

7 KASIM’DA TÜM TÜRKİYE TURUNCUYA BOYANIYOR!

LÖSEV, bu yıl 7 Kasım günü “Umut Varsa İyileşme de Vardır” sloganı ile tüm Türkiye’yi "turuncuya boyamaya" çağırıyor. Siz de lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocukların yanında olduğunuzu göstermek için turuncu kıyafetler, aksesuarlar, okul ve kurumlarda oluşturacağı turuncu köşeler ile farkındalık yaratabilir, lösemili çocukların verdikleri mücadeleye destek olabilirsiniz.

LÖSEV, halkın ve kurumların yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi birçok markanın mağaza ve vitrin mankenleri ile çalışanlarının hafta boyunca turuncu aksesuarlarla destek vereceğini şimdiden duyurmaya başladı. Etkinlik kapsamında destekleyenlerin çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında #UmudunAdıLÖSEV ve @losev1998 etiketleriyle paylaşmaları bekleniyor.

Lösemili çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları zorlu süreçlerde onların yanında olmak, hem maddi hem de manevi anlamda büyük önem taşıyor. LÖSEV, 1998 yılından bu yana lösemili çocuklara tedavi, eğitim ve psikososyal destek sağlayarak, çocukların mücadelesinde yanlarında oluyor.

LÖSEV’in bu anlamlı haftada verdiği mesaj net: lösemi, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Lösemi olmak istemiyoruz. Tüm Türkiye’yi, lösemili çocukların yanında olmaya ve onların tedavi süreçlerine destek olmaya davet ediyoruz.

8 Kasım 1998’de kurulan LÖSEV; 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasını lösemili çocuklara ve ailelerine armağan etti. LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı; lösemi hastalığına dair toplumsal farkındalığı artırmak, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekmek ve lösemili çocukların verdikleri zorlu mücadeleye destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği etkinliklerle bu yıl da farkındalık yaratacak. LÖSEV "Lösemi Olmak İstemiyoruz!" mesajını vurgulamak amacıyla, löseminin sembol rengi olan turuncu ile bir farkındalık hareketi başlatacak. Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hafta boyunca öğrencilere löseminin belirtileri, tedavi yöntemleri ve önlenebilirliği hakkında bilgi verilecek. İl ofisleri, gönüllüler ve sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek seminerlerle kamuoyu bilgilendirilecek. Özel sektör ve kamu kurumlarının desteğiyle düzenlenen etkinliklerle, lösemili çocuklara moral ve destek sağlamak da hedefleniyor.