Lösemiyi yenen hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak’ın korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.