'Lösemiyi yendim şimdi sıra kardeşimde'

Lösemi, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın olan kanser türü. Lösemili çocuklar okula gidemiyor, koşup oynamak, hayata karışmak onlar için imkânsız hale geliyor. LÖSEV tedavisi sırasında yardımcı olduğu lösemili çocukların elini bir daha bırakmıyor, onları da LÖSEV ailesine dahil ediyor. Lösemiyi yenip normal yaşamlarına devam eden çocuklar da, peşlerinden gelen kendisi gibi lösemili çocuklara destek oluyor. Kendilerine ‘LÖSEV Gençleri’ diyen üniversiteliler, ramazan boyunca LÖSEV’in lösemili çocukların ailelerine dağıtacağı binlerce gıda kolisi hazırladı.

Lösemili kardeşleri için gecelerini gündüzlerine katıp çalışan üniversiteli gençler şunları söyledi:

LÖSEV BENİM AİLEM

* Buse Baloğlu (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 1. sınıf): “LÖSEV iyi günümde kötü günümde yanımda oldu, olmaya devam ediyor. O benim ailem, güvenim, umudum. Bağışların hepsi kuruşu kuruşuna değerleniyor, bu müthiş bir durum. Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin. Bir eve daha mutluluk girsin.”









* Mahmuthan Yönlüer (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4. sınıf): “LÖSEV ile tanıştığımdan beri sürdürmüş olduğum gönüllü çalışmalarında bugünkü zorlu pandemi şartlarında bile brandalarımızı asarak LÖSEV için çalışmalarımızı hiç durmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. LÖSEV iyi ki var.”









* Güler Aytan (Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal 2.sınıf): “LÖSEV’le 2009 yılında hastanede tanıştım. Şimdi ise sağlıklı bir üniversite öğrencisiyim. LÖSEV her zaman maddi manevi hastalarının yanında oldu ve her türlü desteği iletti. Bunu en iyi ben biliyorum, hiçbir destek atlanmadı ve her yardım eksiksiz bir şekilde hastalara ulaştı. LÖSEV ailesinin içindeyim. Yardımları ellerimizle hazırlıyor ve kardeşlerimize, ailelerine ulaştırıyoruz.

* Çetin Kanca (Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 1. sınıf): “Derslerimizde arta kalan zamanlarımızda koşa koşa LÖSEV Ofise giderek destek olmaya çalışıyoruz. Saha çalışmaları yapıyor, halkımızı LÖSEV çalışmaları ve hastalara destekleri konularında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. LÖSEV de bizlerin yanında olmaya devam ediyor.”









* Canan Süt (Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü 1. sınıf): “LÖSEV’in desteğiyle hem tedavim sırasında ve hem de iyileşip şu an olduğu gibi üniversitede okurken çok daha iyi imkanlara sahip oldum. Şimdi sağlıklı bir LÖSEV Genci olarak destek olmaya çalışıyorum.”

* Gizel Yurtkulu (Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4. sınıf): “LÖSEV’le 5 yaşında tanıştım. İyileştim, büyüdüm. Bizlere hastalık sürecinde moral veren büyüklerimizin yerini iyileşmiş gençler olarak biz devraldık.”

