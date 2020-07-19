Lösemiyi 3 yılda yendi! Çağatay Yusuf’un zaferi

İstanbul'daki bir limanda operatör olarak çalışan Hakan Er ile eşi Şaduman Er’in çocukları Çağatay Yusuf, 2013 yılında dünyaya geldi. Son derece sağlıklı bir çocuktu. 2017 yılının başında Çağatay Yusuf’un halsizlik şikâyetleri başladı. Çağatay Yusuf’a lösemi teşhisi konuldu. Hastalığın sadece ismini bilen anne ve babasının dünyaları başlarına yıkılmıştı. Üstelik Şaduman Er ikinci çocuğuna 5 aylık hamileydi.

LÖSANTE’YE DAVET EDİLDİLER

Şaduman Er bir yakınından duyduğu LÖSEV’i telefonla aradı. Oğlunun durumunu anlattı. LÖSEV yetkilileri hemen Ankara’daki Lösante Hastanesi’ne beklediklerini iletti. Şaduman Er, Ankara’ya giderken nerede kalacaklarını, oğlunun nasıl tedavi edileceğini düşünüyordu. Çağatay Yusuf ilk muayenesinin ardından Lösante Hastanesi’ne yatırıldı.

KISA SÜREDE YÜRÜMEYE BAŞLADI

Şaduman Er bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: “Hastane gördüğüm diğer hastanelerden çok farklı, çok temizdi. Odalar günde 3 kez temizleniyordu. Oğlumun tüm ihtiyaçlarınının yanı sıra bizim kıyafetlerimiz, yemeklerimiz de LÖSEV tarafından ücretsiz karşılandı. Çocukların doğum günleri, bayramlar asla atlanmıyordu. Çocuklar oyunlar oynuyor ve burayı hastane olarak görmüyordu. Oğlum kısa sürede yürümeye başladı.

LÖSANTE’NİN BEBEĞİ

İkinci oğlum Umut’un doğumunu da Lösante Hastanesi’nde yaptım. LÖSEV bilmediğimiz bir şehirde, evladımızın hastalığıyla mücadele ederken bizi hiç yalnız bırakmadı. Çağatay Yusuf artık iyileşti. Elinden kitaplarını hiç eksik etmiyor. Yaşıtları gibi okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.”

TAMAMEN ÜCRETSİZ TEDAVİ

Lösemili çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkanı sunan LÖSEV bağışlarla ayakta duruyor. LÖSANTE Hastanesi’nde çocuklar tek kişilik odalarda kalıyor, günde 6 öğün yemek yiyor, kıyafet ve oyuncak ihtiyaçları karşılanıyor. Çocukların aileleri de tüm yardımlardan faydalanıyor.

42 BİN KAYITLI HASTASI VAR

LÖSEV’e kayıtlı 16 bin 638 çocuk, 25 bin 419 da yetişkin hasta var. LÖSEV’e başvuran ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip. LÖSEV tedaviden sonra da lösemili çocukları yalnız bırakmıyor.