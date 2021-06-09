Lösemili çocukları taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.



Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.

4 YARALININ DURUMU AĞIR



Kazada midibüsün içinde yaşları 15 ile 20 arasında değişen 22 kişi, 2 personel ve 1 sürücünün bulunduğu belirlendi. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 25 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazanın ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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