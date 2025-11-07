Lösemili çocuklardan umuda yolculuk

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) desteğiyle, “Umut Varsa İyileşme de Vardır” sloganıyla organize edilen etkinlik dolayısıyla ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı. Balonlarla süslenen ve LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) brandasıyla kaplanan vagon içerisinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için etkinlikler ve oyunlar planlandı. Etkinliğe katılan çocuklar; gönüllüler, aileler, iyileşmiş gençler ve bando takımı eşliğinde uğurlandı. Dün akşam Kayseri’ye ulaşan çocukları yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando takımı karşıladı. Çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verildi.

70 DURAK GEÇECEKLER

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, etkinliği çocuklara Anadolu’yu gezdirmek, 70’ten fazla durakta yolcuları selamlayan trenle lösemili çocuklar ve kanser farkındalığı oluşturmak için düzenlediklerini söyledi: “50 çocuğumuz gün doğumunda balonları izleyerek bir programa başlayacaklar, ardından çömlek yapacaklar ve pek çok sürprizli etkinlikle eğlenecekler. Akşam Ankara’ya dönecekler. Çocuklara eski nostaljik tren yolculuklarının ruhunu yaşatmak istiyoruz.”