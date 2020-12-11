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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı! Ceren'den acı haber

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Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalandı! Ceren'den acı haber
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Kocaeli'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.

Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum’un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

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