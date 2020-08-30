Lösemi hastası Merve ilik bekliyor

Elazığ'da yaşayan Merve Arpacı'ya 2015 yılında lösemi teşhisi konuldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıl boyunca tedavi gören Arpacı, tedavisi tamamlanmak üzereyken ağabeyi Mehmet Sait Arpacı'yı (17) 2017 yılında genç yaşta kaybedince hastalığı nüksetti. Tedavisine tekrar başlanan Arpacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bir tedavi süreci yaşayan Arpacı, çektiği video ile o süreçte yaşadığı sıkıntıları anlatarak ilik bağışı çağrısında bulundu.

‘İLİK NAKLİ YAPILMAZSA ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANACAK’

Yılmaz Arpacı, ilik nakli yapılmazsa kızının ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacağını dile getirerek, "4 sene önce Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi başladı. O zaman doktorlar ilik nakline gerek kalmadı deyince nakil yapamadık. Ramazan ayının 5'inci gününde yine tekrarladı. 4 aya yakındır Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde yatıyor. Şimdi durumu iyi Allah'a şükür. Bize acil ilik nakli lazım. İlik nakli yapılmazsa ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacak. Devletten, milletten, büyüklerin hepsinden Allah rızası için yardım istiyorum" dedi.