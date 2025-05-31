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Lösemi hastası babadan Down sendromlu kızına sürpriz

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#Down Sendromu#Doğum Günü#Lösemi
Lösemi hastası babadan Down sendromlu kızına sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 14:01

Kayseri'de polis ekipleri, lösemi hastası baba Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

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Kayseri'de polis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı; polis aracıyla gezdirdi.

POLİS ARACIYLA GEZDİRİLDİ

Kayseri'de lösemiyle mücadele eden Erdal İpek'in Down sendromlu kızı Fatma İpek'e, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Evinde ziyaret edilen Fatma İpek'in doğum günü, polisler tarafından kutlandı. Daha sonra Down sendromlu İpek, polis aracına bindirilerek gezdirildi. Kayseri emniyeti, polisleri çok sevdiğini söyleyen Fatma İpek'in doğum gününde mutluluğuna ortak oldu.

 

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#Down Sendromu#Doğum Günü#Lösemi

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