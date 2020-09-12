LÖSANTE’de uzlaşma

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) “Bir tuğla da sen koy” kampanyası ile yola çıkarak, toplanan bağışlarla yaptığı 400 yataklı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 2015 yılında yeni teknolojiyle donatılarak açılmıştı. Sağlık Bakanlığı, sadece 75 yatağa ruhsat verdiği için 325 yatakta hizmet verilemiyordu. Yoğun bakımdaki 80 yataktan da sadece 10’unun ruhsatı bulunduğu için 70 yatak boş bekletiliyordu. 2015 yılından bu yana değişen tüm sağlık bakanları ile konuyu gündeme getiren LÖSANTE yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu kez orta yolu buldu. Hastanenin tüm branşlarda toplam 200 yatağına ruhsat verildiği öğrenildi. LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Başkanı Üstün Ezer, “Herkes haklı olarak soruyor. Tam ruhsat aldınız mı? Hayır tam ruhsat alamadık ama epey yol katettik. Biraz geç kaldık ama sonunda iyilik kazandı” açıklaması yaptı.