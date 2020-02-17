Los Turcos bahçesi

İspanya’nın Valensiya Bölgesi’ndeki Alicante şehrine bağlı Sax kasabası, her yıl şubat ayında düzenlenen ‘San Vlas Festivali’nde binlerce turisti ağırlıyor. Festival katılımcıları birbirinden çarpıcı kıyafetlerle geçit yapıyor. Gruplar arasında en dikkat çekenlerden biri ise ‘Los Turcos’ yani ‘Türkler’.

NEFRETİ BİTİREN KRİZ

10 bin nüfuslu Sax kasabası’nda 400 yıldır bu festival düzenleniyor. Ancak festival önceleri, ülkede Hıristiyanların Müslümanlara karşı elde ettiği galibiyetle, nefret kokan bir havada kutlanıyordu. 1920 yılında, Ortaçağ kıyafetli Hıristiyanları canlandıracak grupta baş gösteren liderlik seçimi krizi, grubu ikiye böldü. Gruptan ayrılan 14 kişinin lideri Jose Maria Torreblanca Garcia, “Hep Hıristiyan ve Mağripli kılığına mı gireceğiz, biz de Türk Grubu kuralım ve festivalin kin ve intikam kokan havasını dostluk ve sevgiye dönüştürelim” diyerek kolları sıvadı. O yıllarda İstiklal Savaşı’nı kazanıp yeni bir ülke kurmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk’ten etkilenen İspanyol gençler ‘El Turcos’u kurdu.



Los Turcos ilk festivale 4 Şubat 1920’de katıldı. Kırmızı renkli ve işlemeli bir yatak örtüsü bayrakları oldu. Bir sonraki festivalde, bir Faslı’nın verdiği bilgilerle 8 uçlu yıldızla bir Türk bayrağı yapıldı. Kostümlerin ilham kaynağı ise çikolata ambalajındaki yeniçeri kıyafetleri ve İnebahtı Deniz Savaşı’nı anlatan tablolardaki leventlerin resimleri oldu.

İSTANBUL'DA MEHTER GİTTİ

2007’de Sax kasabasını ziyaret eden bir Türk elçilik görevlisi, bayrakları görünce tesadüfen Los Turcos’u öğrendi. Dönemin Madrid Büyükelçisi Ender Arat festivale katıldı ve grup üyeleri için İstanbul Askeri Müze’den yeniçeri kıyafetleri getirtti. Bu yılki festivalde ise Los Turcos’la birlikte İstanbul’dan giden mehter takımı da geçit yaptı. Los Turcos festivalin en dikkat çeken ekibi oldu.