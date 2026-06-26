Los Angeles’ın kalbinde Türkiye tanıtılıyor

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A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki yolculuğunu tamamlamış olsa da Los Angeles’ta Türkiye coşkusu devam ediyor. Los Angeles’ın tam kalbinde kurulan ‘Turkish Vibe Zone by Chobani’, karşılaşmadan günler öncesinden kırmızı-beyaz renklere büründü. ABD’de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları bu buluşma noktası, her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtıyor.

Los Angeles City Hall’ın hemen önünde, şehrin merkezi noktalarından Gloria Molina Grand Park’ta 3 bin 500 metrekare bir alana kurulan etkinlik ve deneyim alanı, Türk kültürünü, mutfağını ve futbol heyecanını ziyaretçilerle buluşturuyor.

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TÜRK LEZZETLERİNE BÜYÜK İLGİ

‘Türkiye Is Here’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Turkish Vibe Zone by Chobani’, baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika’da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatıyor. Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Türk lezzetlerini tadarken, özellikle baklava ve simite büyük ilgi gösteriyor.

Etkinlikte ABD’de yaşayan vatandaşlar için konserler de düzenleniyor.