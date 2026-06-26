×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Los Angeles’ın kalbinde Türkiye tanıtılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Los Angeles#Türk Kültürü#Türk Mutfağı
Los Angeles’ın kalbinde Türkiye tanıtılıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

TÜM dünya, Amerika’da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’na odaklanırken Türkiye’den başarılı bir tanıtım atağı geldi.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki yolculuğunu tamamlamış olsa da Los Angeles’ta Türkiye coşkusu devam ediyor. Los Angeles’ın tam kalbinde kurulan ‘Turkish Vibe Zone by Chobani’, karşılaşmadan günler öncesinden kırmızı-beyaz renklere büründü. ABD’de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları bu buluşma noktası, her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtıyor.

Los Angeles City Hall’ın hemen önünde, şehrin merkezi noktalarından Gloria Molina Grand Park’ta 3 bin 500 metrekare bir alana kurulan etkinlik ve deneyim alanı, Türk kültürünü, mutfağını ve futbol heyecanını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Los Angeles’ın kalbinde Türkiye tanıtılıyor

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

TÜRK LEZZETLERİNE BÜYÜK İLGİ

‘Türkiye Is Here’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Turkish Vibe Zone by Chobani’, baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika’da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatıyor. Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Türk lezzetlerini tadarken, özellikle baklava ve simite büyük ilgi gösteriyor.

Etkinlikte ABD’de yaşayan vatandaşlar için konserler de düzenleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Los Angeles#Türk Kültürü#Türk Mutfağı

BAKMADAN GEÇME!