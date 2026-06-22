Los Angeles’in kalbinde Türkiye tanıtılıyor

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Los Angeles'ta binlerce kişi ay-yıldızlı bayraklar altında bir araya gelerek tarihi bir coşkuya ortak oldu. Gloria Molina Grand Park'ta kurulan "Turkish Vibe Zone by Chobani", Amerika'da Türk kültürünün zenginliğini, birleştirici gücünü ve misafirperverliğini küresel ölçekte tanıtan muhteşem bir atmosfere ev sahipliği yaptı.

DEV ORGANİZASYON SİYASET, DİPLOMASİ VE MEDYA DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRDİ

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ortak koordinasyonuyla, Chobani’nin alan sponsorluğunda düzenlenen "Turkish Vibe Zone by Chobani", kültürel diplomasi adına dev bir uluslararası iş birliğine sahne oldu. Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda; Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi’nin destekleriyle kurulan alan, küresel arenada ülkemizin tanıtım merkezi haline geldi.

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Bu prestijli organizasyona siyaset, diplomasi, spor ve medya dünyasından çok önemli isimler katılım sağladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk ve spor dünyasından birçok isim de Turkish Vibe Zone by Chobani’yi ziyaret ederek alandaki etkinlikleri deneyimlediler. Büyükelçi Önal’ın attığı futbol dart ise büyük alkış aldı.

TÜRK LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL MİRAS İLE GLORİA MOLİNA GRAND PARK’TA FESTİVAL HAVASI

Ödüllü yarışmalar ve canlı performansların yanı sıra, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ve gün boyu süren müzik yayınları, Amerika’da adeta bir Türk kültürü festivali yaşattı. Los Angeles’ın kalbinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları yankılanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçiler de bu eşsiz atmosferin bir parçası oldu; Türk milletinin misafirperverliğine, zengin kültürüne ve ortak coşkusuna hayranlıkla tanıklık etti.

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"ÜLKEMİZİN TANITIMI ADINA SON DERECE BAŞARILI BİR ORGANİZASYON OLMUŞ"

Organizasyona katılarak alanı yerinde inceleyen ünlü teknik direktör ve futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, etkinliğin uluslararası alandaki ve kültürel tanıtımdaki önemine dikkat ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Los Angeles'ın bu en müstesna yerinde böyle bir organizasyonu akıl edip hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Başta iletişim başkanlığı olmak üzere burada CLK Grup ve Chobani'nin sponsorluğunda müthiş bir organizasyon, müthiş bir etkinlik yapılmış. Burada yaşayan Türkler için ülkemizi tanıtımı adına Son derece başarılı bir organizasyon olmuş. Bir kere daha emeği geçen herkesi kutluyorum."

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KÜRESEL ARENADA DİNMEYEN BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Kırmızı-beyaz renklere bürünen devasa alanda, Türk bayrakları gururla ve hiç durmadan dalgalandı. Kültürümüzün tüm renkleriyle temsil edildiği alandaki enerji, coşku ve milli heyecan bir an olsun azalmadı. Los Angeles'ta bir araya gelen binlerce kişi, ortak değerler etrafında kenetlenerek güçlü bir dayanışma ve kültürel bağ örneği sergiledi. "Turkish Vibe Zone by Chobani"de yaşanan bu eşsiz birlik, beraberlik ve küresel tanıtım başarısı, organizasyonun en anlamlı kazanımı olarak hafızalarda yer etti.