MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLongoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı!
GeriGündem Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı!
Abone Olgoogle-news

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.

Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi.

Longoz Ormanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı


Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle