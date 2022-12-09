Londra'daki satışı durduruldu, 19 yıl sonra Türkiye'de

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca çalınan vakıf eseri, yoğun uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirildi. 16'ncı yüzyıldan bugüne kadar korunan ve paha biçilemeyen karo çini, Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanan ve ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşa'nın 1541'de yapımını tamamlattığı Adana Seyhan Ulu Camii'nden 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca sökülüp, yurt dışına kaçırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu, ilgili kurumlarla irtibat kurup eserin Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde olduğunu tespit etti.

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Anadolu'nun nadir örneklerinden olan karo çininin, müzayede evinde satışa sunulduğunun anlaşılmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girip satışı durdurdu.

Londra Büyükelçiliği tarafından 30 Kasım'da Türkiye'ye gönderilen karo çini, 3 Aralık'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı. Karo çini, 5 Aralık'ta Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ne getirildi.

Eserde, 16'ncı yüzyılda 55 yıl kullanılan ve ustasının çıraklara öğretmediği için bir daha kullanılmayan mercan kırmızısı rengi yer alıyor. Müzede sergilenen eser, Adana Seyhan Ulu Camii'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla ait olduğu yere geri gönderilecek.

'ÖNCELİĞİMİZ YERİNDE SERGİLENMESİ'

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Teberrükat Müdürü Önder Özbilgin, Türkiye'ye iade edilen eserle ilgili, "Çinimiz İznik çinisi, en büyük özelliği mercan kırmızısı. Ustasının gelecekteki kalfa veya çırağına öğretmediği için o dönem kullanılan kırmızı rengini daha sonraki hiçbir dönemde göremiyoruz. Bizans ve Selçuklu döneminden kalma kültürel motifleri çinide net olarak görüyoruz. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün en önemli önceliği, eserlerin yerinde sergilenmesi. Eseri koruma altına aldık, camideki çalışmaların ardından eseri yerinde göreceğiz" diye konuştu.

Özbilgin, yapılan çalışmalara ilişkin, "2002 yılından itibaren yurt dışından birçok eser getirildi. Bu çininin devamında daha önce de getirdiklerimiz var. 2002 yılından günümüze ülkemizden yurt dışına kaçırılan 21'i teberrükat eşyası olmak üzere 131 parçayı ülkemize getirdik" dedi.