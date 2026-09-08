Londra podyumundan Türkiye’deki çocuklara... Ünlü iş insanı Esra Oflaz, Barrus için yürüyor

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Türk moda markası Barrus by Neslisah Yılmaz, 19 Eylül’de Londra Moda Haftası kapsamında yeni koleksiyonu “The Anatolian Garden – Anadolu Bahçesi” ile uluslararası moda dünyasının karşısına çıkıyor.

Defilenin dikkat çeken isimlerinden biri ise sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği hassasiyeti ile tanınan Esra Oflaz olacak. Oflaz, Barrus’un yeni koleksiyonundan özel bir tasarımla podyuma çıkarak markanın Anadolu’dan Londra’ya uzanan hikâyesinin bir parçası olacak.

ANADOLU’DAN LONDRA’YA: THE ANATOLIAN GARDEN

Neslisah Yılmaz’ın Anadolu’nun doğasından, renklerinden ve yüzyıllar boyunca farklı kültürleri bir araya getiren zengin mirasından ilham aldığı The Anatolian Garden, Anadolu’yu yaşayan ve sürekli yeniden filizlenen bir bahçe metaforu üzerinden anlatıyor.

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Koleksiyonda çiçekleri ve doğayı çağrıştıran dokular; couture işçilik, dantel, tül ve hareketli yüzeylerle bir araya geliyor. Feminen siluetler ve güçlü detaylar ise Barrus’un Doğu’nun zengin mirası ile Batı’nın çağdaş zarafetini buluşturan tasarım dilini devam ettiriyor.

Bu kez Anadolu’nun hikâyesi yalnızca tasarımlarla değil, taşıdığı sosyal mesajla da Londra’ya ulaşıyor.

CEMİYET HAYATINıN TANINAN İSMİ ESRA OFLAZ’IN ELBİSESİ EĞİTİME DESTEĞE DÖNÜŞECEK

Esra Oflaz’ın defilede taşıyacağı özel Barrus tasarımı, podyumun ardından anlamlı bir amaç için satışa sunulacak. Elbisenin satışından elde edilen gelir TEGV – Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanarak çocukların eğitimine destek olacak.

Barrus’un kurucusu ve kreatif direktörü Neslisah Yılmaz, iş birliğiyle ilgili şunları söylüyor:

“Anadolu Bahçesi’ni tasarlarken Anadolu’nun sadece geçmişini değil, yaşamaya ve filizlenmeye devam eden ruhunu anlatmak istedim. Esra’nın bu hikâyeyi Londra’da bizimle birlikte taşıması ve giydiği tasarımın çocukların eğitimine katkıya dönüşecek olması koleksiyona çok özel bir anlam katıyor. Bir tasarımın podyumda başlayan yolculuğunun eğitime dokunarak devam etmesi benim için modanın yaratabileceği en güzel hikâyelerden biri.”

Esra Oflaz ise " Öncelikle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Ve Neslişah"ın Türk markası Barus London ile ülkemizi bu şekilde temsil etmesinden dolayı da büyük gurur duyuyorum