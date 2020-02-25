Londra Konferansı nedir? Londra Konferansı tarihi, önemi ve sonuçları

Bekir Sami Bey, gerçekleştirilen Londra Konferansı'nda İtalyan, İngiliz ve Fransız devlet temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek antlaşmalar imzalamıştır.

Londra Konferansı Nedir?

Londra Konferansı'nda İtalyan, İngiliz ve Fransız devlet temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş olup çeşitli antlaşmalara imzalar atılmıştır. Londra Konferansı, Kurtuluş Savaşının yapıldığı dönemde, itilaf devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında gerçekleşmiş olan bir konferanstır.

Londra Konferansı Tarihi

İtilaf devletleri ile TBMM arasında gerçekleşmiş olan Londra Konferansı'nın düzenlenme tarihi 21 Şubat -12 Mart 1921 yılıdır. Konferans yedi celse yapılmıştır. Konferansın düzenlendiği dönemde Türkiye, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermekteydi.

Londra Konferansı Önemi

21 Şubat -12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansının gerçekleştirilmesine sebep olan en önemli gelişme Türk Ordularının Doğu, Güney ve özellikle de Batıda elde ettiği başarıdır. Londra Konferansının düzenlenmesinde itilaf devletlerinin amacı; Sevr anlaşmasının şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek olmuştur.

Londra Konferansına Türk tarafından İstanbul Hükümeti ve TBMM birlikte katılım gerçekleştirmiştir. İtilaf devletleri bu iki tarafı birlikte çağırarak aralarındaki fikir ayrılığından yarar sağlamak istemiştir.

TBMM'nin gerçekleştirilen Londra Konferansına esas katılım sebebi barış yanlısı olduğunu ispat etmek olmuştur. Ayrıca bir başka önemli katılma sebebi ise Misak-ı Milliyi tanıtmak olmuştur.

Londra Konferansında, itilaf devletleri arasında ilk olarak görüş ayrılıkları yaşanmış bunun sonucunda da Fransa ve İtalya, İngilizlere karşı birbirlerine yakınlaşmıştır.

Konferansta yapılan görüşmelerden sonuç elde edilememiştir. Bekir Sami Bey'in yapmış olduğu ikili antlaşmalar ise ülkenin bağımsızlığına aykırı olarak bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmemiştir. Düzenlenen Londra Konferansını önemli kılan etken ise; Türkiye Büyük Millet Meclisinin itilaf devletleri tarafından ilk kez resmen tanınmış olmasıdır.

Londra Konferansı Sonuçları

- İtilaf Devletleri, TBMM'yi konferansa çağırarak hukuki varlığını resmen tanımıştır.

- TBMM Hükümeti, konferansa katılmakla barış yanlısı olduklarını tüm dünya kamuoyuna duyurmuştur.

- Londra Konferansından sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi olan Bekir Sami Bey, Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalara imza atmıştır. Ancak yapılan bu antlaşmalar da “devletlerin eşitliği” ilkesine uyulmadığı için yapılmış olan bu antlaşmalar TBMM tarafından ret edilmiştir.

- Londra Konferansının düzenlenmesi, Yunan ordusuna zaman kazandırmıştır. Bunun neticesi olarak Yunan ordusu tekrar saldırıya geçmiştir. Bu durum ise II. İnönü Savaşı’nın gerçekleşmesine sebep olmuştur.

- Düzenlenen Konferansın neticesinde vatan topraklarının kurtuluşunun sadece diplomatik yollarla mümkün olmayacağı kesin olarak anlaşılmıştır.